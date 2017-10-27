Alanyaspor'da iki eksik daha

KULÜPTEN yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolcularımız Remy Riou ve Fabrice N'Sakala, bugün öğle saatlerinde yedikleri bir yemekten dolayı gıda zehirlenmesi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Futbolcularımızın tedavisi Alanya Anadolu Hastanesi'nde devam ediyor. Geceyi hastanede geçirecek futbolcularımızın yarınki Beşiktaş maçında forma giyme ihtimallerinin düşük olduğu bildirildi."