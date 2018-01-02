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Alanyaspor'da Hikmet Karaman dönemi resmen başlıyor

Aytemiz Alanyaspor prensipte anlaştığı yeni teknik direktörü Hikmet Karaman'ın bugün akşam saatlerinde Alanya'ya geleceği ve yarın da resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi

Alanyaspor'da Hikmet Karaman dönemi resmen başlıyor

Aytemiz Alanyaspor prensipte anlaştığı yeni teknik direktörü Hikmet Karaman'ın bugün akşam saatlerinde Alanya'ya geleceği ve yarın da resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi

02 Ocak 2018 Salı 15:46
Alanyaspor'da Hikmet Karaman dönemi resmen başlıyor
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SÜPER Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına bugün başlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, yeni teknik direktörü Hikmet Karaman ile yarın sözleşme imzalayacak. Geçtiğimiz günlerde turuncu yeşilli takımla anlaştığını sosyal medya hesabından duyuran tecrübeli çalıştırıcı gelen tebrikleri de kabul etmiş, daha sonra yaptığı açıklamada ise "Sayın başkan Hasan Çavuşoğlu'nun da bilgisiyle bu anlaşmayı duyurdum" demişti. Tecrübeli teknik adam yarın yapılacak olan imza töreninin ardından saat 17.00'de takımla birlikte ilk antrenmanına çıkacak. Hikmet Karaman, takımını 5 Ocak'ta başlayacak olan Goldcity kampına hazırlayacak. 

PUAN ORTALAMASI 1,39
Daha önce 14 farklı takım çalıştıran Hikmet Karaman, son olarak geçtiğimiz yıl TFF 1. Lig'e düşen Çaykur Rizespor'u çalıştırmıştı. Deneyimli teknik adamın kariyerinde kazandığı tek kupa ise, Gaziantepspor ile 2011-2012 sezonunda kazandığı Spor Toto Kupası. Bursaspor'u çalıştırdığı dönemde 2 de UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan Hikmet Karaman, bugüne kadar çalıştırdığı takımlarla 536 maça çıktı. Bu maçlarda 212 galibiyet, 108 beraberlik ve 216 mağlubiyet alan Hikmet Karaman, maç başına 1,39'luk puan ortalaması tutturdu.

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Son Güncelleme: 02.01.2018 16:00
Anahtar Kelimeler:
Hikmet KaramanAytemiz Alanyaspor
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