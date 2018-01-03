Alanyaspor'da Hikmet Karaman dönemi

CENGİZ Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen gerçekleşen imza törenine, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2. Başkan Kamil Köseoğlu, Asbaşkan Ahmet Paşaoğlu, Başkan Yardımcısı Muhammet Çetin, Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, Genel Sekreter Ali Baki Boz, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Hikmet Karaman katıldı. Törende konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör sorununu Hikmet Karaman ile çözdüklerini söyledi. Karaman’ın tecrübesi ve birikimiyle camiaya hayırlı olmasını dileyen Çavuşoğlu, “Yeni hocamız inşallah bir canlılık ve hareketlilik getirecektir. Herkesin tanıdığı hocamız da bu kapasitede biridir” dedi.

"İKİNCİ YARI ZOR GEÇECEK"

Aytemiz Alanyaspor'un yeni teknik direktörü olan Hikmet Karaman ise, "Başkanımıza ve yönetim kuruluna bize olan güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Aytemiz Alanyaspor için hayırlı olsun. Süper Lig'in özellikle 2. yarı açısından daha zor geçeceği malum ama biz de buraya renk katmaya, bugüne kadar olan başarıları daha yukarıya çekmeye geldik. İnşallah taraftarlarımızla, şehrimizle ve yönetimimizle bunu gerçekleştiririz” diye konuştu. Transfer çalışmalarıyla ilgili bir soruya cevap veren Karaman, "Gelişmeler olursa yönetim kurulu gereken açıklamayı yapar" dedi.

"TAKIMA ODAKLANACAĞIZ"

"Türkiye'de bazı felsefeleri değiştirmek gerekir" diyerek sözlerine devam eden Hikmet Karaman, "Medyamız hemen teknik adamlara transferlerle ilgili ya soru soruyor, ya da informasyon gönderiyor. Artık bunların biraz da kulüplerin yapısına yönelmeleri gerekiyor. Transfer olacaksa, bitecekse yönetim kurulunun açıklaması gerekiyor. Hocanın yapacağı iş başkadır. Çünkü o kadar iletişimde kalıyoruz ki, işimizden uzaklaşıyoruz. Onun için transferden çok takıma odaklanacağız, ardından mutlaka istişare yapacağız ve kulübümüzde gereken açıklamayı yapacaktır. Yani Avrupa’da teknik direktöre gelip ‘hocam kimleri alıyoruz’ denmiyor. Biz bu profesyonelliği Türkiye’de yaymamız gerekiyor" dedi.

Aytemiz Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Hikmet Karaman'ın yardımcılıklarını ise Cüneyt Dumlupınar, Serkan Emre Sefa, Volkan Arslan ve kaleci antrenörü Ramazan Kurşunlu yapacak.