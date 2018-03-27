Alanyaspor'da hedef galibiyet

SPOR Toto Süper Lig'de üst üste 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor, ligde kalma yolunda bu hafta önemli bir sınava çıkacak. 31 Mart Cumartesi günü son şampiyon Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan turuncu yeşilliler, çok sayıda sakat ve cezalı oyuncusu bulunan Kara Kartal'ı gafil avlamak istiyor. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde hiç yenilmeyen Alanyaspor, Beşiktaş deplasmanından da puan veya puanlar almayı hedefliyor. Temsilcimiz, hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenmana, ülkelerinin milli takımlarında bulunan futbolcular katılmadı. Diğer oyuncular ise Beşiktaş maçının ilk taktik çalışmasını yaptı. Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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