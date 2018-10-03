Alanyaspor'da hedef 5'te 5

MÜCADELENİN hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren turuncu yeşilliler, dün akşam tesislerinde çalıştı. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Ardından gruplara ayrılarak pas çalışması yapan oyuncular, daha sonra çift kale taktik maçta terlediler. Maçı zaman zaman durdurarak oyuncularına uyarılar yapan Mesut Bakkal, Erzurum maçında hata istemediğini futbolcularına aktardı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda oyuncular son derece hırslı bir görüntü çizdi. Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.