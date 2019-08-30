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Son Dakika

Alanyaspor'da Haydar şoku! 

Alanyaspor'da kaptan Haydar Yılmaz'ın el bileğindeki karpal kemiklerinden bir tanesi, dün yapılan antrenmanda kırıldı. Başarılı futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi 

SPOR 30.08.2019, 10:51 Melike Temir
Alanyaspor'da Haydar şoku! 
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SÜPER Lig'de 1 Eylül Pazar günü Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz Alanyaspor'da kaptan Haydar Yılmaz el bileğinden sakatlandı. Dün  yapılan antrenmanda sol el bileğinden sakatlanan başarılı eldivenin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Turuncu yeşilli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Takımımızın dünkü antrenmanında sol el bileğinden sakatlanan kaptanımız Haydar Yılmaz'ın bugün Özel Anadolu Hastanesi'nde yapılan radyolojik tetkikleri sonucunda, el bileğindeki karpal kemiklerinden bir tanesinde çatlak tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanan futbolcumuzun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirilmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileriz."

#Alanyaspor #Haydar #Haydar Yılmaz
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