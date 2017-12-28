Alanyaspor'da harekat başladı! Savunma ve orta sahaya iki isim

AYTEMİZ Alanyaspor'da yeni teknik direktörün kim olacağı tartışılırken, turuncu yeşilli yönetim derinden bir transfer çalışması yürütüyor. 4 Ocak'ta başlayacak olan 2. Transfer Tescil Dönemi'nde kadrosunu daha da güçlendirecek olan Aytemiz Alanyaspor'un ilk takviyeleri savunma ve orta sahaya yapacağı öğrenildi. Turuncu yeşillilerin sezon başında da almak istediği savunma oyuncuları Barış Başdaş ve Ceyhun Gülselam için Karabükspor yönetimine teklifini sunduğu iddia edilirken, Karabükspor'da mutsuz olan ve devre arasında takımdan ayrılması beklenen iki oyuncu için de Aytemiz Alanyaspor yönetiminin ısrarcı olduğu öne sürüldü. Öte yandan, Ceyhun Gülselam için bir başka Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un da devrede olduğu gelen bilgiler arasında.