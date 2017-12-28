Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
29 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
29 Aralık 2017 Antalya -...
Skolyoz hastalığında erken teşhis önemli!
Skolyoz hastalığında erken teşhis önemli!
Şok iddia! D vitamini bir işe yaramıyor...
Şok iddia! D vitamini bir...
Sadece ses ile HDD hacklemek mümkün!
İsrail‘deki Ben Gurion Devlet Üniversitesi...

Alanyaspor'da harekat başladı! Savunma ve orta sahaya iki isim

Süper Lig'de ilk yarıyı 18 puanla koyulan hedefin gerisinde tamamlayan Aytemiz Alanyaspor'da yönetim ikinci yarı için transfer harekatını başlattı 

Alanyaspor'da harekat başladı! Savunma ve orta sahaya iki isim

Süper Lig'de ilk yarıyı 18 puanla koyulan hedefin gerisinde tamamlayan Aytemiz Alanyaspor'da yönetim ikinci yarı için transfer harekatını başlattı 

28 Aralık 2017 Perşembe 18:37
Alanyaspor'da harekat başladı! Savunma ve orta sahaya iki isim
banner404

AYTEMİZ Alanyaspor'da yeni teknik direktörün kim olacağı tartışılırken, turuncu yeşilli yönetim derinden bir transfer çalışması yürütüyor. 4 Ocak'ta başlayacak olan 2. Transfer Tescil Dönemi'nde kadrosunu daha da güçlendirecek olan Aytemiz Alanyaspor'un ilk takviyeleri savunma ve orta sahaya yapacağı öğrenildi. Turuncu yeşillilerin sezon başında da almak istediği savunma oyuncuları Barış Başdaş ve Ceyhun Gülselam için Karabükspor yönetimine teklifini sunduğu iddia edilirken, Karabükspor'da mutsuz olan ve devre arasında takımdan ayrılması beklenen iki oyuncu için de Aytemiz Alanyaspor yönetiminin ısrarcı olduğu öne sürüldü. Öte yandan, Ceyhun Gülselam için bir başka Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un da devrede olduğu gelen bilgiler arasında.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 28.12.2017 18:45
Anahtar Kelimeler:
AlanyasporSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray defterini resmen kapattı: Türkiye'de tek takımda oynarım
Galatasaray defterini resmen kapattı: Türkiye'de tek takımda oynarım
Taner Savut'tan Alanyaspor'a duygusal veda
Taner Savut'tan Alanyaspor'a duygusal veda
Alanyaspor Sportif Direktör Taner Savut ile yolları ayırdı
Alanyaspor Sportif Direktör Taner Savut ile yolları ayırdı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim