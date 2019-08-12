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Alanyaspor'da Haluk Levent sürprizi

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını tamamlayan Alanyaspor, ligin ilk haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam başladı. Antrenman öncesi yapılan bayramlaşma töreninde ise kulübü ziyaret eden ünlü sanatçı Haluk Levent de vardı

SPOR 12.08.2019, 21:11 12.08.2019, 21:15 Enes Subaşı
Alanyaspor'da Haluk Levent sürprizi
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Alanyaspor'da Haluk Levent sürprizi
Alanyaspor'da Haluk Levent sürprizi

SÜPER Lig'de yeni sezona 17 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor maçı ile başlayacak olan Alanyaspor, bu mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenman öncesi tesislerde biraraya gelen teknik ekip ve futbolcular, ilk olarak kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu ile bayramlaştı. Turuncu yeşilliler daha sonra haftanın ilk çalışmasını teknik direktör Erol Bulut gözetiminde gerçekleştirdi.
Öte yandan kulübü ziyaret eden ünlü sanatçı Haluk Levent, kulüp başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu biraraya geldi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ziyaretin anısına Haluk Levent'e, üzerinde ismi yazan 10 numaralı Alanyaspor forması hediye etti.

#Haluk Levent #Alanyaspor
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