Alanyaspor'da Göztepe mesaisi

TOPLU halde koşuyla başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi. Milli takım kadrolarında yer alan futbolcular Efecan Karaca, Bakasetas ve N’Sakala ile sakatlığı bulunan futbolcular Lokman ve Juanfran antrenmana katılmadı. Ceyhun Gülselam ise takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. Turuncu yeşilliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.