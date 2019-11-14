Alanyaspor'da Göztepe mesaisi
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına bu akşam tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.
SPOR 14.11.2019, 18:42
TOPLU halde koşuyla başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi. Milli takım kadrolarında yer alan futbolcular Efecan Karaca, Bakasetas ve N’Sakala ile sakatlığı bulunan futbolcular Lokman ve Juanfran antrenmana katılmadı. Ceyhun Gülselam ise takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. Turuncu yeşilliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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