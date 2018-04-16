Alanyaspor'da Galatasaray mesaisi başladı

SPOR Toto Süper Lig'de bu hafta dev bir maç oynanacak. Ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig lideri Galatasaray'ı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan turuncu yeşilliler, Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde çalışmasını sürdürdü. Antrenman, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından küçük sahada ayak tenisi oynadı. Hafif adale ağrıları bulunan Welinton ve Sackey fizyoterapist Ali Şanlı gözetiminde yürüyüş yaparken, hafif sakatlıkları bulunan M'Billa, Fernandes ve Tzavellas idmana katılmadı. Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.