Alanyaspor'da Fernandes şoku

SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Topuk Yaylası'ndaki Fenerbahçe Tesisleri'nde sürdüren temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, önceki gün bir başka Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile hazırlık maçı yaptı. Turuncu yeşilli takımın Emre Güral'ın golüyle 1-0 kazandığı maçta forma giyen Aytemiz Alanyaspor'un yıldız oyuncularından Junior Fernandes, 53'üncü dakikada yaşanan pozisyonda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Süper Lig'de geçtiğimiz yıl 2 sakatlık geçiren ve toplamda 8 maç kaçıran Şilili yıldızın yeniden sakatlanması teknik heyeti korkuttu. Fernandes'in belinden sakatlandığı ve dün MR'ının çekildiği, durumunun ise MR sonuçlarından sonra bugün netlik kazanacağı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 22:14