Alanyaspor'da Erol Bulut dönemi: 'Başarılı olmak için geldik'

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve turuncu yeşilli yöneticiler de hazır bulundu. İmza töreninde konuşan başkan Çavuşoğlu, teknik direktör Erol Bulut’un başarılarına Alanyaspor’da da devam edeceğine inandığını söyledi. Erol Bulut ve ekibinin camiaya hayırlı olmasını dileyen başkan Çavuşoğlu, "Öncelikle kendisine ‘hoş geldin’ diyorum. Erol Bulut, kendisini ispat etmiş bir hocamız. Başarılarına burada da devam edecektir. Bundan önce çalıştığımız teknik direktörümüz Sergen Yalçın ve ekibine de teşekkür eder, bundan sonraki görevlerinde başarılar dilerim. Teknik heyetimizle birlikte transferde düğmeye basıyoruz. Düşündüğümüz oyuncular var. Yıldız oyuncu değil, sahada mücadele eden futbolcu istiyoruz. Teknik heyet ve transfer komitemizle birlikte en iyi oyuncuları takımımıza kazandırmak için mücadele edeceğiz" dedi.

'TAKIMI ŞEKİLLENDİRECEĞİZ'

Alanyaspor’u bulunduğu noktanın üzerine taşımak istediklerini söyleyen Erol Bulut ise, hem ligde hem de kupada başarılı olmak istediklerini belirtti. Bulut, "Malatyaspor’da 2 yıla yakın bir çalışma sürecim oldu. Başarılı olduk. Oradaki maceramız bitti. Şu andan itibaren Alanyaspor ile maceramız başladı. Hedeflerimize, başkan, yönetim, teknik heyet, taraftar ve medya ile yürümek inşallah nasip olur. İki kulvarda yarışacağız. Bizim için lig kadar kupa da önemli. Takımımızı şekillendireceğiz. Yeni takviyelerle birlikte Alanyaspor’u herkesin istediği yere getirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Transfer konusuna değinerek, taraftarlara mesaj veren Erol Bulut, "Guilherme iyi bir futbolcu. Malatya’da başarılı bir sezon geçirdi. İlgileniyoruz ama sadece o yok. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda, ekonomik sınırlarımızı aşmadan bize yarayacak oyuncular almak isteriz. Heyecan dolu bir lig olacağını düşünüyorum. Herkes takımımızın coşkulu ve iyi bir futbol oynayacağından emin olsun. Taraftarlarımız takımımızın arkasında olsun ve bizi desteklesin" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un ekibi ise şöyle:

Özgür Zengin (Yardımcı Antrenör)

Mehmet Yozgatlı (Yardımcı Antrenör)

Murat Yüksel (Yardımcı Antrenör)

Murat İsmet Erdeğer (Kaleci Antrenörü)

Pantelis Pantelopoulos (Kondisyoner)

İbrahim Menderes (Analist)

Zeki Coşkuner (Analist)

Volkan Küçük (Danışman)

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2019, 17:16