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Alanyaspor'da Erol Alkan iddiası

Teknik direktör sorununu Hikmet Karaman ile çözen Aytemiz Alanyaspor yönetimi, şimdi ise transfer çalışmaları için mesai harcıyor

Alanyaspor'da Erol Alkan iddiası

Teknik direktör sorununu Hikmet Karaman ile çözen Aytemiz Alanyaspor yönetimi, şimdi ise transfer çalışmaları için mesai harcıyor

04 Ocak 2018 Perşembe 23:53
Alanyaspor'da Erol Alkan iddiası
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ÇOK sayıda futbolcuyla temas halinde olduğu bilinen turuncu yeşilli yönetimin, son dönemlerin en çok konuşulan ismi olan Erol Alkan'ı transfer etmek istediği iddia edildi. A Milli Takım'a alındığı günden bu yana ismi gündemden düşmeyen Erol Alkan'ın Süper Lig'e gelebileceği öne sürülürken, temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un A Milli Takım’a alınma süreci büyük olay yaratan Erol Alkan’ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Hollanda 2. Ligi’nde Dordrecht forması giyen 24 yaşındaki savunmacı ile görüşmelerin devam ettiği bildirilirken, transferin olumlu sonuçlanmaya yakın olduğu da gelen bilgiler arasında. 

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Son Güncelleme: 05.01.2018 10:00
Anahtar Kelimeler:
Hikmet KaramanTeknik DirektörAytemiz AlanyasporErol Alkan
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