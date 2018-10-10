Alanyaspor'da derbi mesaisi başladı

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ligin 9. hafta maçında 21 Ekim Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek. Lige verilen milli aradan dolayı Erzurumspor maçının ardından 3 gün izin yapan turuncu yeşilliler, Antalyaspor ile oynanacak olan Akdeniz derbisinin hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde ayak tenisi oynayan futbolcular, antrenmanı esneme hareketleriyle tamamladı. Turuncu yeşilliler, çalışmalarını yarın sabah fitness, akşam ise Zimbitlik Sahası'nda yapacağı çift idmanla sürdürecek.