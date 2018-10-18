Alanyaspor'da derbi mesaisi

Aytemiz Alanyaspor, pazar günü oynanacak Antalyaspor maçı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor

Alanyaspor'da derbi mesaisi
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TURUNCU yeşilliler çalışmalarına bu akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan taktik çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 2 grup halinde U21 takımı ile çift kale taktik maçı yaptı. Oldukça tempolu geçen taktik antrenmanına milli takımlarından dönen Tzavellas, Merih ve Sackey de katıldı. Campos ise takımdan ayrı çalıştı. Aytemiz Alanyaspor, derbi hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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