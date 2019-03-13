Alanyaspor'da derbi hazırlığı

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Antalyaspor ile deplasmanda derbi mücadelesine çıkacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını dün saat 16.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü

Alanyaspor'da derbi hazırlığı
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TEKNİK Direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alanda pas çalışması yapan turuncu yeşilliler, çift kale maçla antrenmanı tamamladı. İdmana sakatlığı geçen Villafanez ve Fernandes de katılırken, Campos'un ise Antalyaspor maçında oynamasının zor olduğu belirtildi. Cuma günkü idmanda da denenecek olan Campos'un maç kadrosuna dahil olup olmayacağı aynı gün belli olacak. Öte yandan, devre arasında kiralık olarak takıma katılan ve sakatlığından dolayı henüz forma şansı bulamayan Joel Obi'nin ise, Antalyaspor maçından sonra verilecek olan milli ara ve seçim arasından sonra takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı öğrenildi. 

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