Alanyaspor'da derbi hazırlığı
Galatasaray'a karşı iyi oynasa da puan alamayan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, cuma günü sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak
Cemali AYGIR
SÜPER Lig'de 15. haftanın açılış karşılaşması Akdeniz derbisine sahne olacak. Ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 13 Aralık Cuma günü saat 20.30'da bir diğer Akdeniz ekibi olan Antalyaspor'u Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda konuk edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarına dün akşam tesislerinde yaptığı antrenmanla başlayan turuncu yeşilliler, Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde çalıştı. Antrenmandan önce oyuncuları ile mini bir toplantı yapan Erol Bulut, Galatasaray ile oynanan maçtaki güzel futbol için oyuncularını tebrik etti. Yapılan hataları da oyuncularına aktaran genç teknik adam, bundan sonraki maçlar için aynı hataların tekrar edilmemesi konusunda oyuncularına uyarılarda bulundu. Mini toplantının ardından toplu halde koşu ile başlayan idman, ısınma hareketleri ile devam etti. Gruplar halinde 5'e 2 top kapma çalışması yapan Alanyasporlu oyuncular, antrenmanın basına kapalı olan ikinci bölümünde ise şut çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla sona erdi. Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.
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