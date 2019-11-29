Alanyaspor'da Cisse şoku!

SÜPER Lig'in 13. hafta maçında yarın Ankaragücü ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Dün yapılan antrenmanda kaleci İsmail ile çarpışan ve idmanı yarıda bırakan 9 gollü yıldızın, belinde ağrı bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, Senegalli yıldız futbolcunun tedavisine hemen başlandığı ve durumunun yarın maç saatinde belli olacağı da gelen bilgiler arasında.