Alanyaspor'da Cisse sevinci

SON maçta takımını yalnız bırakan Cisse, milli aranın ardından formasına kavuşacak. Milli arada çalışmalarını eksiksiz sürdüren ve düz koşulara başlayan golcü oyuncu, hafta başından beri de takımla birlikte çalışıyor. Teknik Direktör Mesut Bakkal da oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor. Sağlık ekibine talimat veren Bakkal, Antalyaspor mücadelesine Cisse'nin mutlaka yetişmesini istedi. Öte yandan, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, dün çalışmalarına devam etti. Tesislerde yapılan antrenmana milli takımlardan dönen oyuncular da katıldı. Turuncu yeşilliler, hazırlıklarına bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.