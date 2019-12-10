Alanyaspor'da Cisse sevinci

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, Antalya derbisinde 13 Aralık Cuma günü saat 20.30'da Antalyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren turuncu yeşilliler, dünü tek idman yaparak tamamladı. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde çalışan Alanyasporlu oyuncular, idmanda oldukça neşeliydi. Antrenmanın ilk bölümünde gruplar halinde çalışan oyuncular, ikinci bölümde ise dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Juanfran ve Lokman Gör katılmadı. Bir süre sahalardan uzak kalan Cisse de takımla birlikte çalışmalara başladı. Önceki gün Campos ile birlikte düz koşu yapan Cisse, dünkü antrenmanda takımla birlikteydi. Oldukça hırslı görünen golcü yıldızın Antalyaspor maçıyla birlikte ilk 11'e döneceği öğrenildi. Hafif sakatlığı bulunan Campos'un durumunun ise maç gününe kadar belli olacağı belirtildi.

DERBİDE 7. RANDEVU

Aytemiz Alanyaspor'un 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e çıkmasıyla aynı kentin iki takımının müsabakalarında büyük heyecan yaşanmaya başladı. Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak olan Akdeniz derbisinde iki ekip Süper Lig'de 7. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 6 karşılaşmada Alanyaspor 2 galibiyet elde ederken, Antalyaspor ise 4 kez galip geldi. İki takımın ligde oynadığı son maçta kazanan Antalyaspor oldu. Söz konusu karşılaşmalarda Alanyaspor'un 7 golüne, Antalyaspor 12 golle karşılık verdi. Ligde 7 haftadır kazanamayan Antalyaspor, 12 puanla 16. sırada, Aytemiz Alanyaspor ise 22 puanla 7. sırada bulunuyor.