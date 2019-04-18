Alanyaspor'da Cisse sevinci

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'da dün sevindiren bir gelişme yaşandı. Ligin 28. haftasında deplasmanda oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçından önce sakatlanan golcü yıldız Papiss Cisse, sakatlıktan geri döndü ve takımla birlikte çalışmalara başladı. Kritik Fenerbahçe maçı öncesi teknik heyeti mutlu eden bu haber, Alanyasporlu taraftarları da sevince boğdu. Cisse ile birlikte sakat olan Sural'ın da durumunun bugün netlik kazanacağı öğrenilirken, bu oyuncunun da Fenerbahçe maçının 20 kişilik kadrosunda yer alabileceği gelen bilgiler arasında.

TARİHE GEÇMEK İSTİYOR

Aytemiz Alanyaspor, 21 Nisan Pazar günü ağırlayacağı Fenerbahçe maçı öncesi dış dünyayla bağlantısını kopardı. Takımı adeta komando kampına çeviren Teknik Direktör Sergen Yalçın, turuncu yeşilli takımın 3 büyüklere karşı ilk galibiyetini alan teknik adam olarak da tarihe geçmek istiyor. Oyuncularını Fenerbahçe maçına motive eden ve Cisse'nin de dönüşüyle keyfi yerine gelen deneyimli çalıştırıcının yakın çevresine, "İç sahadaki yenilmezlik serimizi mutlaka sürdürmeliyiz. Fenerbahçe her ne kadar 14. sırada olsa da iyi bir kadrosu var. Bu maçı mutlaka almalıyız" dediği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2019, 22:17