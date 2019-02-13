Alanyaspor'da çifte mesai

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına sıkı hazırlanıyor. Rakibine Süper Lig'de deplasmanda hiç kaybetmeyen ve 1 galibiyet, 1 beraberlik alan turuncu yeşilliler, bordo mavili takıma karşı bu seriyi sürdürmek istiyor. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde dün sabah gerçekleşen antrenmanda güç ve kondisyon çalışması yapan Alanyasporlu futbolcular, akşam yapılan antrenmanda ise çift kale maç yaptılar. Teknik Direktör Sergen Yalçın, maçta zaman zaman oyunu durdurarak oyuncularına neler yapmaları gerektiğini aktardı. Ozan Tufan ise ekstra şut antrenmanı yaptı.