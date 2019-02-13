Alanyaspor'da çifte mesai

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü

Alanyaspor'da çifte mesai
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SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına sıkı hazırlanıyor. Rakibine Süper Lig'de deplasmanda hiç kaybetmeyen ve 1 galibiyet, 1 beraberlik alan turuncu yeşilliler, bordo mavili takıma karşı bu seriyi sürdürmek istiyor. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde dün sabah gerçekleşen antrenmanda güç ve kondisyon çalışması yapan Alanyasporlu futbolcular, akşam yapılan antrenmanda ise çift kale maç yaptılar. Teknik Direktör Sergen Yalçın, maçta zaman zaman oyunu durdurarak oyuncularına neler yapmaları gerektiğini aktardı. Ozan Tufan ise ekstra şut antrenmanı yaptı. 

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