Alanyaspor'da Carlos iddiası

İSVEÇ basını tarafından ortaya atılan iddiaya göre; turuncu yeşilli yönetim 23 yaşındaki genç golcü için girişimlere başladı. Haberde, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın da golcü oyuncuyla ilgilendiği ancak en ciddi teklifin Alanyaspor'dan yapıldığı yer aldı. Bu sezon 20 maçta 7 gol, 3 asistlik performans gösteren Strandberg'in kulübüyle olan sözleşmesi 2021'de sona eriyor. Öte yandan, genç futbolcunun da yurtdışında forma giymek istediği ve Alanyaspor'a gelmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

