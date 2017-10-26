Alanyaspor'da Beşiktaş alarmı

SÜPER Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Aytemiz Alanyaspor yarın kendi saha ve seyircisi önünde son şampiyon Beşiktaş'ı ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını hafta başından beri sürdüren turuncu yeşilli takım, dün akşam yaptığı antrenmanla çalışmasına devam etti. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda yarın 19.30'da oynanacak olan mücadele öncesi Aytemiz Alanyaspor'da sakatlıkları bulunan Maniatis ve M'Billa dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Kırmızı kart cezası sona eren Tzavellas'ın ise kadroda olması bekleniyor.

BUGÜN GELİYORLAR

Bu sezon lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve 15 puan toplayabilen Beşiktaş, lider Galatasaray'la arasında olan 8 puanlık farkı kapatmanın hesaplarını yapıyor. Dün İstanbul'daki son antrenmanını yapan Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş gözetiminde çalıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda oyuncular istasyon koşuları, pas çalışması ve kontrol çalışması yaptı. Siyah beyazlılarda kart cezalısı Caner Erkin dışında eksik bulunmuyor. Alanyaspor mücadelesini çıkış maçı olarak gören Beşiktaş kafilesi, bugün Alanya'ya gelerek kampa girecek.