Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107335
ALTIN
155.665
DOLAR
3.8307
STERLİN
5.0222
EURO
4.4754
Kirpik yaptırırken gözlerinizden olmayın
Kirpik yaptırırken gözlerinizden olmayın
27 Ekim 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
27 Ekim 2017 Antalya -...
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara...
banner468

Alanyaspor'da Beşiktaş alarmı

Aytemiz Alanyaspor'da tüm gözler yarın oynanacak olan Beşiktaş maçına çevrildi. Dev mücadelede taraftar desteğini de arkasına alarak kazanmak isteyen turuncu yeşilliler, son şampiyon Beşiktaş'ı İstanbul'a eli boş göndermek istiyor

Alanyaspor'da Beşiktaş alarmı

Aytemiz Alanyaspor'da tüm gözler yarın oynanacak olan Beşiktaş maçına çevrildi. Dev mücadelede taraftar desteğini de arkasına alarak kazanmak isteyen turuncu yeşilliler, son şampiyon Beşiktaş'ı İstanbul'a eli boş göndermek istiyor

26 Ekim 2017 Perşembe 23:33
Alanyaspor'da Beşiktaş alarmı
banner404

SÜPER Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Aytemiz Alanyaspor yarın kendi saha ve seyircisi önünde son şampiyon Beşiktaş'ı ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını hafta başından beri sürdüren turuncu yeşilli takım, dün akşam yaptığı antrenmanla çalışmasına devam etti. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda yarın 19.30'da oynanacak olan mücadele öncesi Aytemiz Alanyaspor'da sakatlıkları bulunan Maniatis ve M'Billa dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Kırmızı kart cezası sona eren Tzavellas'ın ise kadroda olması bekleniyor.

BUGÜN GELİYORLAR

Bu sezon lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve 15 puan toplayabilen Beşiktaş, lider Galatasaray'la arasında olan 8 puanlık farkı kapatmanın hesaplarını yapıyor. Dün İstanbul'daki son antrenmanını yapan Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş gözetiminde çalıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda oyuncular istasyon koşuları, pas çalışması ve kontrol çalışması yaptı. Siyah beyazlılarda kart cezalısı Caner Erkin dışında eksik bulunmuyor. Alanyaspor mücadelesini çıkış maçı olarak gören Beşiktaş kafilesi, bugün Alanya'ya gelerek kampa girecek. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanyasporlu futbolcunun ayağı kırıldı
Alanyasporlu futbolcunun ayağı kırıldı
Bakan Bak, FIBA yetkililerini kabul etti
Bakan Bak, FIBA yetkililerini kabul etti
Beşiktaş ceza için harekete geçti
Beşiktaş ceza için harekete geçti

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim