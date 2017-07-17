Alanyaspor'da beklenen isim geldi

ALANYASPOR'UN 'gol kralı' ünvanlı oyuncusu Vagner Love nihayet Alanya'ya geldi. Bugün sabah Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bireysel antrenörü ile çalışan sambacı yıldız, perşembe günü de takımla birlikte Avusturya kampına katılacak. İznini biraz uzatan ve turuncu yeşilli taraftarları merak içinde bırakan Love, "Her zaman dediğim gibi Alanya'da mutluyum. Yeni sezon hazırlıklarına biraz geç katıldım ama Avusturya kampına kadar arkadaşlarıma yetişeceğim" dedi.
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