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Alanyaspor'da beklenen isim geldi

Günlerdir merakla beklenen Vagner Love, sonunda Alanya'ya geldi. İlk antrenmanını bugün yapan golcü oyuncu, Perşembe gününe kadar bireysel performans antrenörü ile çalışacak ve ardından takımla birlikte Avusturya kampına katılacak

Alanyaspor'da beklenen isim geldi

Günlerdir merakla beklenen Vagner Love, sonunda Alanya'ya geldi. İlk antrenmanını bugün yapan golcü oyuncu, Perşembe gününe kadar bireysel performans antrenörü ile çalışacak ve ardından takımla birlikte Avusturya kampına katılacak

17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:18
Alanyaspor'da beklenen isim geldi
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ALANYASPOR'UN 'gol kralı' ünvanlı oyuncusu Vagner Love nihayet Alanya'ya geldi. Bugün sabah Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bireysel antrenörü ile çalışan sambacı yıldız, perşembe günü de takımla birlikte Avusturya kampına katılacak. İznini biraz uzatan ve turuncu yeşilli taraftarları merak içinde bırakan Love, "Her zaman dediğim gibi Alanya'da mutluyum. Yeni sezon hazırlıklarına biraz geç katıldım ama Avusturya kampına kadar arkadaşlarıma yetişeceğim" dedi.

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Alanyasporlu Gol Kralı'nın kebap özlemi 
Alanyasporlu Gol Kralı'nın kebap özlemi 
Son Güncelleme: 17.07.2017 15:10
Anahtar Kelimeler:
AntremanAlanyaVagner LoveAlanyaspor
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