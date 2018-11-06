Alanyaspor'da Bakkal dönemi sona erdi

Aytemiz Alanyaspor'da üst üste alınan 4 yenilginin ardından teknik direktör Mesut Bakkal'la yollar ayrıldı

Alanyaspor'da Bakkal dönemi sona erdi
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SPOR Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi resmen sona erdi. Süper Lig'de üst üste 4 yenilgi alan Akdeniz temsilcisi, tecrübeli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Alanyaspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Sayın Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı almıştır. Kulüp Başkanımız Hasan Çavuşoğlu ve 2'nci Başkanımız Kamil Köseoğlu, sayın Mesut Bakkal'a plaket takdim ederek kendisine ve ekibine emekleri için teşekkür edip, kariyerlerinde başarılar diledi" ifadeleri kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2018, 17:14
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YORUMLAR
Alanyaspor Sevdalısı
Alanyaspor Sevdalısı - 2 saat Önce

Efecan Merih Demiral ve Lucas dışındaki çoğu futbolcular haftalardır ruh gibi oynayıp hocayı harcadılar isteseler kaybettikleri 7 maçtan en az iki galibiyet iki beraberlik çıkarırlardı yazık Adam gibi adam bence Mesut Hoca yolun açık olsun

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