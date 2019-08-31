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Alanyaspor'da ayrılık! Isaac Sackey Denizlispor'da
Alanyaspor'un Gana'lı futbolcusu Isaac Sackey, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor'a kiralandı.
SPOR 31.08.2019, 11:05 Melike Temir
3 SEZONDUR Alanyaspor forması giyen Sackey, Teknik Direktör Erol Bulut tarafından kadroda düşünülmediği için ligin ilk 2 maçında kadroya girememiş, 2 maçı da tribünden izlemişti. Yeşil siyahlı ekipten gelen kiralama teklifini kabul eden turuncu yeşilli yönetim, 25 yaşındaki orta sahayı 1 yıllığına Denizlispor'a kiraladı. Turuncu yeşilli forma ile bugüne kadar 72 maça çıkan Sackey, bu maçlar da 2 gol ve 2 asist yaptı.
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