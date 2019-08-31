Alanyaspor'da ayrılık! Isaac Sackey Denizlispor'da

3 SEZONDUR Alanyaspor forması giyen Sackey, Teknik Direktör Erol Bulut tarafından kadroda düşünülmediği için ligin ilk 2 maçında kadroya girememiş, 2 maçı da tribünden izlemişti. Yeşil siyahlı ekipten gelen kiralama teklifini kabul eden turuncu yeşilli yönetim, 25 yaşındaki orta sahayı 1 yıllığına Denizlispor'a kiraladı. Turuncu yeşilli forma ile bugüne kadar 72 maça çıkan Sackey, bu maçlar da 2 gol ve 2 asist yaptı.