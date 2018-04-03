Alanyaspor'da Akhisar mesaisi

ALANYASPOR Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleşen idmana sakatlığı bulunan Welinton katılmazken, M'Billa Etame, Birol Parlak ve Remy takımdan ayrı çalıştı. Teknik direktör Mesut Bakkal gözetiminde düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, daha sonrasında ağırlık aletleriyle kuvvet çalışmasıyla devam etti. Sahaya kurulan istasyonda dayanıklılık içeren topla çalışma yapan turuncu yeşilli takım olarak şut, birebir adam geçme ve gol çalışması yaparak idmanı tamamladı.



"İYİ OYNAYAN BİR TAKIMIM VAR"

Çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi veren Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Alanyaspor’a göreve geldiğinden bu yana 4 maça çıktığını ve gidişatı beğendiğini söyledi. Beşiktaş maçının ilk devresi hariç, tüm maçlarda takımın iyi performans gösterdiğini belirten Bakkal, "İyi oynayan bir takımım var. Şöyle baktığınız zaman hemen üst tarafta bulunan 31, 32 ve 34 puanı olan takımlara yaklaştık. Tabii, bu geldiğim dönemdeki 21 puan işin ciddiyetini ortaya koyuyordu. Gençlerbirliği, arkasından Başakşehir sonra Göztepe beraberliği ve son olarak Beşiktaş maçını oynadık. Şimdide 34 puanı bulunan Akhisar maçına çıkacağız. Bizimde 28 puanımız var" dedi.

"BIÇAK SIRTINDAYIZ"

Takımın performansından memnun olduğunu anlatan Bakkal, “Bu geldiğimiz noktayı, rakipler üç büyüklerle yani zorlu rakiplerle oynarken, Akhisar maçını bizim lehimize çevirmemiz gerektiğini oyuncularıma da söyledim. Herkeste bunun farkında zaten. Belki de haftalarda yaklaştıkça bu maçlarda bizim, özellikle takımımızın camiamızın ve ben geldikten sonraki ortam için söylüyorum. İnanılmaz olan taraftarımıza daha çok ihtiyacımız var. Çünkü bu maçlar bir daha oynanmayacak. Belki yedi hafta süreç var gibi görünüyor ama kazandığımız zaman rakibe üç puan yaklaşıyoruz. Çok zorlu bir maç oynayacağız. Bununda hepimiz bilincindeyiz. Gerekli mücadeleyi göstereceğimizi biliyorum ama hem taraftarımızın hem camiamızın desteğine ihtiyacımız var. Bunu açıkça net söylüyorum. Çünkü kabul etmemiz gerekiyor ki durumumuz bıçak sırtında gidiyoruz. Çok kaliteli takım olduğumuzu her zaman söylüyorum. Sadece takımın performansını arttırabilecek davranışları sergileyip, özellikle Akhisar maçını kazanıp, ondan sonraki haftalara daha güvenli bakmamız gerekiyor" diye konuştu.

"TEK İSTEĞİM VAR"

Beşiktaş maçında ikinci devrede ortaya konan oyundan memnun olduğunu sözlerine ekleyen teknik adam Bakkal şöyle dedi: “Özellikle sonradan giren oyuncuların, oynamayan oyuncuların ve takımın gösterdiği coşkudan memnunum. Tek istediğim var. İçerideki Akhisar maçını lehimize çevirmek. Her şeyin sonu değil ama bizim için çok büyük bir başlangıç olabilir. Onun içinde tüm taraftarımızı göreve davet ediyorum. Bu maçı onlarla beraber kazanmak ayrı bir güzel olacak. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum.”