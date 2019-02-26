Alanyaspor'da Akhisar mesaisi

AYTEMİZ Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynanacak olan Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde haftanın ilk antrenmanını yapan turuncu yeşilliler oldukça neşeliydi. İdmandan önce oyuncuları ile mini bir toplantı yapan Sergen Yalçın, öğrencilerini Kasımpaşa galibiyetinden dolayı bir kez daha kutladı. Daha sonra koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmana başlayan Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, daha sonra dar alanda pas ve istasyon çalışması yaptı. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.

OZAN'A NAZAR DEĞDİ

Alanyaspor'un yükselen yıldızı Ozan Tufan, dün yapılan antrenmana hasta olduğu için katılmadı. Küçük bir soğuk algınlığı geçirdiği öğrenilen Ozan'ın dinlendiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Alanyaspor ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Yunan stoper Tzavellas da hasta olduğu gerekçesiyle dünkü idmanda yer almadı. Sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Fernandes'in de tedavisinin sürdüğü ve dünkü idmanda Şilili yıldızın da yer almadığı gelen bilgiler arasında.