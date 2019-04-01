Alanyaspor'da 7 gollü prova

SPOR Toto Süper Lig'de 6 Nisan Cumartesi günü sahasında Bursaspor'u konuk edecek olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta içinde Türkmenistan Ligi şampiyonu Altyn Asyr ile bir hazırlık maçı yapan turuncu yeşilliler, önceki gün de U21 takımıyla hazırlık maçı gerçekleştirdi. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman maçını, profesyonel takım Papiss Cisse (4), Josef Sural (2) ve Welinton'un golleriyle 7-1 kazandı. U21 takımının tek sayısını ise genç yıldız Emre Bekir kaydetti. Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını bugün saat 16.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.