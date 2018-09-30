Alanyaspor'da 4’te 4 kutlaması

AYTEMİZ Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2’nci Başkan Kamil Köseoğlu ve Asbaşkan Dilaver Çekiç, turuncu yeşilli takımın Akhisarspor karşında elde ettiği 2-1’lik galibiyetin mutluluğunu turizmci dostlarıyla paylaştılar. Cumartesi günü oynanan karşılaşmanın ardından 2’nci başkan Köseoğlu’nun, Löküs Balık Restoran’da verdiği kutlama yemeğine Utopia World Hotel sahibi Zekai Dursun ve Utopia World Hotel Genel Koordinatörü Aydın Akdoğan da katıldı. Turuncu yeşilli takımın ligde yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisinden dolayı kutlama yemeği oldukça keyifli geçti.