Alanyaspor'da 2 oyuncu kart sınırında

AYTEMİZ Alanyaspor'un savunma oyuncularından Georgios Tzavellas ve Lamine Gassama, Evkur Yeni Malatyaspor'la oynanacak maç öncesi sarı kart sınırında bulunuyorlar. Her iki oyuncu da 19 Kasım'da oynanacak olan mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 25 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Galatasaray maçında cezalı duruma düşecekler ve forma giyemeyecekler.
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