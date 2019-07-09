Alanyaspor'da 2 futbolcu ile yollar ayrıldı

SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Alanyaspor'da, bir taraftan da transfer çalışmaları sürüyor. İskelet kadrosuna takviyeler yapılan turuncu yeşilli takımdan bugün ayrıldığı öğrenilen futbolcular da var. Alanyaspor, sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç ile sözleşme yenilemezken, kontratı devam eden kaleci Ufuk Ceylan'ı da satış listesine koydu. Teknik Direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda böyle bir karar aldığı belirtilen turuncu yeşilli yönetimin, Topuk Yaylası kampına kadar bir kaç oyuncuyu daha transfer etme niyetinde olduğu da gelen bilgiler arasında.