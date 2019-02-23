Alanyaspor coştu bir kere!

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'dan sonra Kasımpaşa'yı da devirmesini bildi. Ligin ilk yarısının flaş takımı olan ancak ikinci yarıda henüz puanla tanışamayan Kasımpaşa'yı 3 golle geçen turuncu yeşilliler, Cisse (2) ve Josef Sural'ın golleriyle 3 puanı almasını bildi. İlk yarıda baskılı başlayan taraf Kasımpaşa oldu ancak turuncu yeşilliler 7. dakikada Cisse'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu golde hakem golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti ancak VAR hakemlerinin uyarısıyla orta hakem Abdulkadir Bitigen pozisyonu izledi ve golü verdi. Konuk ekip Kasımpaşa'da Strahil Popov 44'de kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen bu pozisyonda sarı kart gösterdi ancak yine VAR hakemlerinin uyarısıyla pozisyonu izledi ve kartını kırmızı olarak değiştirdi. İkinci yarı 10 kişi oynayan Kasımpaşa iyice geriye yaslandı ve oyunun hakimiyeti temsilcimiz Alanyaspor'a geçti. 10 kişi oynayan Kasımpaşa karşısında ataklarını iyice sıklaştıran Alanyaspor, 53. dakikada Cisse'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmada son sözü ise yeni transfer Josef Sural söyledi. 83. dakikada Cisse'nin yerine oyuna giren Sural takımının 3. golüne imza attı. Aytemiz Alanyaspor bu galibiyetle puanını 31'e yükseltti. Kasımpaşa ise 29 puanda kalarak düşüşünü sürdürdü.

MAÇTAN NOTLAR

90'+2Alanyaspor takımı golü bulabilirdi ama Cenk Ahmet çektiği şut çerçeveyi bulmadı.

90'+2Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, Alanyaspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

90'+2Lucas Villafanez tehlikeli bir vuruş yaptı, fakat top kale çizgisini geçmedi.

90'+14. Hakem 3 dakikalık uzatma oynanacağını gösterdi.

90'Alanyaspor takımı sarı kart gören taraf. Kartı gören oyuncu Cenk Ahmet.

89'Cenk Ahmet asist yaptı.

89'3:0Josef Sural attığı gol ile durumu 3-0 yaptı.

87'Alanyaspor için oyuncu değişikliği. Efecan Karaca çıkan oyuncu, Cenk Ahmet giren oyuncu.

86'Bahcesehir Okullari Stadium stadında, Alanyaspor takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

85'Alanyaspor , Ceyhun Gülselam ile gole çok yaklaştı; fakat top kaleyi bulmadı... Aut.

85'Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, Alanyaspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

84'Djalma Braume çerceveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol cizgisini geçmedi.

83'Papiss Demba Cisse sahadan çıkan oyuncu, Josef Sural maça dahil olan oyuncu.

82'Bahcesehir Okullari Stadium stadında ofsayta düşen taraf Kasımpaşa takımı oldu.

80'Kasımpaşa takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Özgür Çek , çıkan oyuncu Karim Hafez.

78'Alanyaspor takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Ozan Tufan, giren oyuncu Isaac Sackey.

77'Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen yardımcısıyla göz göze geliyor... Ofsayt. Ofsayta düşen oyuncu: Lucas Villafanez (Alanyaspor)

76'Trezeguet (Kasımpaşa) isabetsiz bir vuruş yaptı; top kaleyi bulmadı.

76'Sert bir şut; fakat top çerçeveyi bulmuyor. Şutu çeken oyuncu Djalma Braume (Alanyaspor).

75'Alanyaspor için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Lucas Villafanez.

74'Bahcesehir Okullari Stadium stadında ofsayta düşen taraf Alanyaspor takımı oldu.

73'Bahcesehir Okullari Stadium stadında, Lucas Villafanez sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

73'Ozan Tufan kafayla topu Kasımpaşa ağlarına göndermek istedi fakat defans topun kaleye gitmesini engelledi.

71'Abdulkadir Bitigen Alanyaspor için ofsayt kararı veriyor.

69'Djalma Braume , tehlikeli pozisyonda kaleyi yoklayan oyuncu oldu.

69'Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Haris Hajradinovic, oyuna giren oyuncu İlhan Depe.

68'Efecan Karaca az önce bir sakatlık nedeniyle saha kenarına alındı. Ancak önemli birşey yok anlaşılan ve Efecan Karaca tekrar sahada.

68'Müsabaka kaldığı yerden devam edecek.

67'Alanyaspor takımı kurmayları endişeli; sakatlık geçiren oyuncuları Efecan Karaca için gelecek haberi bekliyor.

67'Bahcesehir Okullari Stadium stadında ofsayta düşen taraf Kasımpaşa takımı oldu.

65'Kasımpaşa takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Trezeguet.

65'Trezeguet takımı adına tehlikeli bir pozisyon yakaladı, fakat gol ile sonuçlandıramadı.

64'Kasımpaşa takımında sarı kart gören oyuncu Bengali Fode Koita.

55'Alanyaspor takımı gole çok yaklaştı. Fakat; Lucas Villafanez kafa vuruşu direkten döndü.

54'Golde asisti yapan oyuncu; Efecan Karaca.

52'Maçta heyecanlı anlar. Efecan Karaca'nın şutu defanstan geri geliyor...

50'Trezeguet tehlikeli bir vuruş yaptı, fakat top kale çizgisini geçmedi.

47'Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor .... Ofsayt. Kasımpaşa takımında ofsayta düşen oyuncu Veysel Sarı

47'Bahcesehir Okullari Stadium stadında, Kasımpaşa takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

46'Kasımpaşa oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Bengali Fode Koita, çıkan oyuncu Stipe Perica.

Maçın hakemi ikinci 45 dakikayı başlatan düdüğü çaldı.

Birinci devre sona erdi.

45'+5Alanya 'da heyecanlı an. Stipe Perica topu kafayla kaleye göndermek istedi fakat top hedefi bulmadı.

45'+4Ve Bahcesehir Okullari Stadium'de toplam süreye ek olarak 1. Devre 4 dakika uzatma oynanacak.

45'+4Lucas Villafanez maçta ilk sarı kartını görüyor. Maçın geri kalan süresinde daha dikkatli olması gerekiyor!

45'+3Ve Bahcesehir Okullari Stadium'de toplam süreye ek olarak 1. Devre 3 dakika uzatma oynanacak.

45'+1Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen saha kenarındaki 4. Hakeme 1. Devre sonuna 1 dk. Ekleneceğini gösterdi.

45'+1Maçın orta hakemi yardımcısının kararına uydu. Ofsayta düşen oyuncu Kasımpaşa takımından Trezeguet.

45'Abdulkadir Bitigen elini cebine attı ve kırmızı kartını Kasımpaşa takımından Strahil Popov için kullandı.

44'Ara verilen maçta futbolcular sahadaki yerlerini aldılar ve maç kaldığı yerden devam edecek.,

41'Strahil Popov maçta ilk sarı kartını görüyor. Maçın geri kalan süresinde daha dikkatli olması gerekiyor!

41'Papiss Demba Cisse harika bir şut attı, fakat top kalecide kalıyor.

38'Abdulkadir Bitigen yardımcısının kaldırdığı bayrağa uyarak ofsaytı verdi. Bahcesehir Okullari Stadium stadyumunda ofsayta düşen oyuncu Efecan Karaca (Alanyaspor).

32'Ozan Tufan, takımı adına tehlikeli bir pozisyon yakaladı fakat gol ile sonuçlandıramadı.

31'Papiss Demba Cisse çektiği şut üst direkten dönüyor. Alanya 'de şanssız an!

31'Bahcesehir Okullari Stadium stadında, Haris Hajradinovic sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

27'Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen yardımcısıyla göz göze geliyor... Ofsayt. Ofsayta düşen oyuncu: Haris Hajradinovic (Kasımpaşa)

25'Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Kasımpaşa takımında şutu çeken oyuncu Stipe Perica.

24'Papiss Demba Cisse gördüğü bu sarı kart ile cezalı duruma düştü. Alanyaspor takımının sonraki maçında

15'Sarı kart gören oyuncu Stipe Perica

13'Abdulkadir Bitigen Kasımpaşa için ofsayt kararı veriyor.

10'1:0 Maçta öne geçen taraf Alanyaspor oldu. Kafa vuruşuyla golü bulan oyuncu Papiss Demba Cisse ; skor şu anda 1-0

6'Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, Kasımpaşa takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

4'Evet sevgili izleyiciler, şimdi Trezeguet, sahanın sol tarafından köşe atışını kullanacak.

2'Kasımpaşa takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Haris Hajradinovic.

1'Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen başlama düdüğünü çaldı.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2019, 19:07