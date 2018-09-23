Alanyaspor coştu bir kere: 1-2

SPOR Toto Süper Lig'de iki haftadır kazanan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Teknik Direktör Mesut Bakkal, Trabzonspor maçında kazanan ilk 11'i bozmadı. İlk yarısı karşılıklı ataklarla geçen maçta turuncu yeşilliler golü uzatma dakikalarında buldu. 45+1'inci dakikada Efecan'ın arka direğe attığı pasa hareketlenen Cisse, kayarak topun kornere çıkmasını engelledi. Daha sonra yerde dönerek vuruşunu yapan Senegalli yıldız, fizik kurallarını alt üst eden golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıya da aynı ilk 11 ile başlayan Aytemiz Alanyaspor, rakip ataklara geçit vermedi. Trabzonspor maçının yıldızı olan genç oyuncu Merih Demiral, bu maçta da harikalar yaratarak çok sayıda atağı kesti. 87'de sahneye yine Cisse çıktı. Ceyhun'un pasında Kasımpaşa savunmasındaki boşluktan faydalanan Cisse, en az 40 metre top sürdükten sonra düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve farkı 2'ye çıkardı. Bu golden 1 dakika sonra ise Kasımpaşa Ciagne ile golü buldu 1-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Aytemiz Alanyaspor mücadeleyi 2-1 kazandı. Turuncu yeşilliler bu galibiyetle 9 puana yükselirken, Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2018, 18:10