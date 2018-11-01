Alanyaspor çıkış arıyor

SPOR Toto Süper Lig'de haftanın açılışı bu akşam Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile olacak. Ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor da 4 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Sezona kötü başlayan ve ilk 3 maçında 0 çeken turuncu yeşilliler, daha sonra üst üste 4 galibiyet alarak taraftarlarını sevindirmişti. Ligin başına geri dönen ve yine üst üste 3 mağlubiyet alan Aytemiz Alanyaspor, Malatyaspor maçı ile yeniden çıkışa geçmek istiyor.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını ise dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Altındağ Belediyespor maçında forma giyen oyuncular yenileme antrenmanı yaparken, diğer futbolcular ise teknik direktör Mesut Bakkal gözetiminde çalıştı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan turuncu yeşilli futbolcular, antrenmanı esneme hareketleri ile tamamladılar.

‘TARAFTARIMIZA GÜVENİYORUM’

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Yeni Malatyaspor'u yenerek tekrar çıkışa geçeceklerini söyledi. İç sahada taraftar desteğine çok güvendiğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Alanyaspor'un taraftarları gerçekten çok ateşli. İç sahada oynadığımız maçlarda bize itici bir güç oluyorlar. Pazar günü yapacağımız maçta da tüm Alanyaspor sevdalılarını Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda görmek istiyorum" diyerek sporseverleri maça davet etti.