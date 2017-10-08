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Alanyaspor camiası Kaymakam Harputlu'dan destek bekliyor

Geçtiğimiz ağustosta Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu önderliğinde başlatılan 'Haydi Alanya Kombineni Al Kulübüne Sahip Çık' kampanyasına ilgi neredeyse hiç yok. Turuncu yeşilli camia, Kaymakam Harputlu'nun düğmeye basmasını bekliyor

Alanyaspor camiası Kaymakam Harputlu'dan destek bekliyor

Geçtiğimiz ağustosta Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu önderliğinde başlatılan 'Haydi Alanya Kombineni Al Kulübüne Sahip Çık' kampanyasına ilgi neredeyse hiç yok. Turuncu yeşilli camia, Kaymakam Harputlu'nun düğmeye basmasını bekliyor

08 Ekim 2017 Pazar 23:56
Alanyaspor camiası Kaymakam Harputlu'dan destek bekliyor
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FUTBOLUN dev arenası Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor, kombine satışlarında dibe vurdu. Ligin en az kombine satan takımlarından olan turuncu yeşilliler, bugüne kadar 1815 adet kombine satabildi. Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu önderliğinde başlatılan 'Haydi Alanya Kombineni Al Kulübüne Sahip Çık' kampanyasına ise ilgi gösteren olmadı. Ağustosta başlatılan kampanyanın ardından bir daha sesi çıkmayan yetkililer hala sessizliğini korurken, Aytemiz Alanyaspor yönetimi ise Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu'nun düğmeye basmasını bekliyor. Kampanyanın tanıtımında "Alanyaspor için üzerimize düşen neyse yapacağız" diyen şehrin ileri gelenlerinin hala organize olamayıp kampanyaya destek vermemesi ise turuncu yeşilli camiayı derinden üzüyor. 

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Alanya Kaymakamı Mustafa HarputluHaydi Alanya Kombineni Al Kulübüne Sahip Çık
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