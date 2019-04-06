Alanyaspor-Bursaspor maçınınkadrolar açıklandı

BUNA göre; saat 16.00'da başlayacak olan mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada Cenk Ahmet, Welinton, Tzavellas, Nsakala, orta alanda Ceyhun, Ozan, Efecan, hücumda Sural, Campos ve ileri uçtada Cisse ilk 11'i ile başlayacak.

Konuk ekip Bursaspor ise Muhammed, Ertuğrul, Chedjou, Umut Meraş, Burak, Saivet, Badji, Yusuf, Aytaç, Tunay ve Umut Nayir ilk 11'i ile sahada olacak.