Alanyaspor bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda bugün önemli bir maça çıkacak. Bu müsabaka ile iki ekip Süper Lig’de 6. kez kozlarını paylaşmış olacak. Bu 6 maçta temsilcimiz 2 kez galip gelirken, Kasımpaşa ise 3 kez kazandı. İki takım arasındaki bir maç da berabere sonuçlandı. Turuncu yeşilliler, ligde geride kalan 22 haftada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 10. sırada yer alırken, konuk ekip Kasımpaşa ise ligde geride kalan 22 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 29 puan toplayarak 8. sırada yer alıyor. Kasımpaşa, son oynadığı 5 maçta puan alamadı. Aytemiz Alanyaspor ise son oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

ŞİMŞEK'TE 2 EKSİK VAR

Kritik mücadele öncesi temsilcimiz Alanyaspor'da 2 eksik futbolcu var. Sakatlığı süren yeni transfer Joel Obi ve ağrıları süren Junior Fernandes, bugün Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek. Öte yandan, turuncu yeşilli takımda Taha Yalçıner, Papiss Cisse ve Welinton sarı kart sınırında bulunuyor. Bu 3 futbolcu Kasımpaşa karşısında kart görürse, 24. haftada deplasmanda oynanacak olan Akhisarspor maçında cezalı olacaklar. Kasımpaşa ise Alanyaspor'a karşı 3 oyuncudan faydalanamayacak. Lacivert beyazlılarda Heintz ve Josue Sa sakatlıklarından dolayı mücadelede forma giyemeyecekler. Sakatlığı bulunan oyuncuların yanı sıra orta sahanın deneyimli oyuncusu David Pavelka da sarı kart cezalısı olduğu için Alanyaspor karşısında görev alamayacak. Lacivert beyazlılarda 3 futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tarkan Serbest, Ben Youssef ve Koita Alanyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 24. haftada oynanacak olan Trabzonspor maçında sahada olmayacaklar.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2019, 11:06