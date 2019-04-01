Alanyaspor bu hafta Bursaspor'u konuk edecek

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 3 haftalık aranın ardından 6 Nisan Cumartesi günü taraftarlarıyla tekrar buluşacak. 27. hafta maçında Bursaspor'u konuk edecek olan turuncu yeşillilerde bu maçın hazırlıkları ise tüm hızıyla sürüyor. Geride kalan 26 haftada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi alarak 34 puan toplayan ve 11. basamakta yer alan Aytemiz Alanyaspor, 5 galibiyet, 13 beraberlik ve 8 yenilgiyle ateş hattının bir basamak üstünde yer alan 15. sıradaki Bursaspor ile kritik bir maça çıkacak. Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte kendi sahasında hiç kaybetmeyen Alanyaspor, genç teknik adamla Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynadığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 15 puan topladı. Bu sezon dış sahada sadece Akhisarspor'u yenebilen Bursaspor'da ise tedirginlik hakim. Ateş hattından kurtulabilmek için puan ya da puanlara ihtiyacı olan Bursaspor, Alanya'ya mutlak galibiyet parolasıyla gelecek.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Kritik Bursaspor maçı öncesi Aytemiz Alanyaspor'daki sakat futbolcuların çokluğu da teknik heyeti kara kara düşündürüyor. Devre arasında transfer edilen ve henüz forma giyme şansı bulmayan Joel Obi'nin yanı sıra, Junior Fernandes, Lucas Villafanez, Steven Coulker ve Welinton Souza'nın sakatlıklarının devam etmesi, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı zorluyor. Bursaspor maçına kadar sakat oyuncular için seferberlik ilan edilmesi konusunda sağlık heyetine talimat verdiği belirtilen Sergen Yalçın'ın, oyuncuların durumuyla yakından ilgilendiği de gelen bilgiler arasında. Dün yapılan antrenmanda takım ile mini bir de toplantı yapan Sergen Yalçın, ekibine ve futbolcularına, "Milli maçlar ve seçim arasının ardından lige güzel bir başlangıç yapalım. Kendi sahamızdaki serimizi devam ettirmeliyiz" dedi.