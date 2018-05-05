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Alanyaspor bu akşam Osmanlıspor ile karşılaşacak

Aytemiz Alanyaspor, sezonun en kritik maçında bugün Osmanlıspor'u ağırlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek

Alanyaspor bu akşam Osmanlıspor ile karşılaşacak

Aytemiz Alanyaspor, sezonun en kritik maçında bugün Osmanlıspor'u ağırlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek

05 Mayıs 2018 Cumartesi 00:07
Alanyaspor bu akşam Osmanlıspor ile karşılaşacak
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SPOR Toto Süper Lig'de 35 puanla 13. sırada bulunan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maçta bugün 32 puanla 17. sıradaki Osmanlıspor'u konuk edecek. Turuncu yeşilliler, bu önemli mücadeleye sakatlıkları süren Fernandes ve M'Billa'dan yoksun olarak çıkacak. Rakibini taraftarlarının da desteği ile mağlup ederek ligde kalmayı büyük ölçüde garantilemek isteyen Alanyaspor, mücadelenin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayarak bu akşamki maç saatini beklemeye başladı. 

GÖZLER EMRE'DE

Aytemiz Alanyaspor'da bu sezon altın çağını yaşayan yıldız futbolcu Emre Akbaba, bugünkü maçta takımın en büyük kozlarından birisi olacak. Bu sezon 29 maçta 12 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Emre Akbaba, A Milli Takıma kadar da yükselerek başarılarına bir yenisini eklemişti. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, deneyimli oyuncu ile yaptığı konuşmada ona olan güvenini dile getirerek "Bu maçı almak için senin bir fazla sorumluluk üstlenmen gerekiyor. Elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum" dediği öğrenildi. 

TRİBÜNLER DOLACAK

Bu akşam Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nun da tıklım tıklım olması bekleniyor. Hafta başında satışa sunulan biletlerin tamamına yakınının satıldığı öğrenilirken, Aytemiz Alanyaspor taraftarlarının sezonun en kritik maçında takımlarını yalnız bırakmayacağı öğrenildi. Öte yandan, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bu kritik mücadeleyi izlemesi bekleniyor. Bilindiği gibi, Bakan Çavuşoğlu'nun Alanya'da izlediği maçların tümünü Aytemiz Alanyaspor kazandı. 

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporSezonOsmanlısporBahçeşehir Okulları Stadyumu
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