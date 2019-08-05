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Alanyaspor bisiklet takımından bir başarı daha!

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 3-4 Ağustos tarihlerinde Sakarya'da yapılan Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonasın'da Eren Kaim 3. oldu

SPOR 05.08.2019, 14:54 Orçun Sarı
Alanyaspor bisiklet takımından bir başarı daha!
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TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından 3-4 Ağustos tarihlerinde Sakarya'da yapılan Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası’na kulübümüz 3 sporcuyla katıldı. Antrenörlerimiz Yunus Yetkin ve Akın Kılıç gözetiminde yarışa katılan sporcularımızdan Eren Kaim, 62 sporcunun mücadele ettiği U15 kategorisinde 3’üncü oldu.

#Alanyaspor #Bisiklet #Eren Kaim #Yunus Yetkin #Akın Kılıç #Sakarya
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