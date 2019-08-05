Alanyaspor bisiklet takımından bir başarı daha!

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından 3-4 Ağustos tarihlerinde Sakarya'da yapılan Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası’na kulübümüz 3 sporcuyla katıldı. Antrenörlerimiz Yunus Yetkin ve Akın Kılıç gözetiminde yarışa katılan sporcularımızdan Eren Kaim, 62 sporcunun mücadele ettiği U15 kategorisinde 3’üncü oldu.