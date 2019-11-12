'Alanyaspor biraz farklı'

AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bir röportajda eski ve yeni takımlarını değerlendirdi. Başarı için sadece iyi bir futbolcu topluluğunun yeterli olmadığını söyleyen Bulut, "Başarı, birçok faktörü de bir arada olmaya zorunlu bırakıyor. Çalıştığınız takımlarda düşündüğünüz fotoğrafları her zaman göremiyorsunuz ancak Allah'a şükürler olsun Malatyaspor'da ilk senemizde iyi bir performans çizerek ligi 10. sırada tamamladık, ikinci sezonumuzda da futbolcular, başkan, yöneticiler ve taraftarlar ile birlikte harika işler yaptık ve takımı UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak seviyeye getirdik. Şimdi Alanyaspor'dayız ve çalışma isteğimizi, başarıya açlığımızı futbolculara aktarmaya çalışıyoruz. Alanyaspor'daki futbolcu topluluğu, Malatyaspor'daki futbolcu topluluğu ile kıyasladığımız zaman biraz daha farklı. Alanyaspor'da sezon başında iyi transferler yaptık ve onlar da iyi uyum sağladı. Şu anda Süper Lig'de zirveye tutunduk, inşallah bu performansımızı sürdürürüz" dedi.

'ÖNCE BAŞARI, SONRASINI DÜŞÜNÜRÜZ'

Hedefinde Avrupa'da çalışmanın da olduğunu söyleyen genç teknik adam, sadece futbolcuların değil, teknik adamların da hedeflerinin yüksek olması gerektiğini ifade etti. Erol Bulut, "Ne için uğraştığınızı bilmeniz gerekiyor. Sonuçta hedefinizi küçük koyduğunuz zaman küçük işlerle uğraşmış oluyorsunuz ama hedefinizi maksimuma koyduğunuz zaman onun için mücadele ediyorsunuz. Benim hedefim şu anda Alanyaspor'da başarılı olmak, takımı üst sıralara taşımak ve orada tutundurmak. Sonrasına bakacağız" şeklinde konuştu.