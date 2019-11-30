Alanyaspor bir döndü pir döndü 5-0 

AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında bugün Ankaragücü'nü sahasında konuk etti. Maça hızlı başlayan turuncu yeşilli temsilcimiz, 17. dakikada Tasos Bakasetas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından baskısını arttıran Alanyasporlu oyuncular, 24'de Campos'la 2-0'ı yakaladı. Mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde kapatan temsilcimiz, ikinci yarının 85. dakikasında Bakasetas'ın golüyle 3-0'lık üstünlüğü yakaladı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Campos yeniden sahneye çıktı. Kendisinin ikinci, takımın 4. golünü atan Campos, taraftarları sevince boğdu. Alanyaspor ile Ankaragücü arasında bu skorla bitmesi beklenen mücadelede son sözü ise yine Campos söyledi. 90+5. dakikada yeniden sahneye çıkan Angolalı yıldız, keyifli mücadelede hat trick yaparak takımını 5-0 öne geçirdi. Alanyaspor, bu galibiyetle haftalar sonra 3 puanla tanışarak maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Ankaragücü ise 9 puanda kalarak ligin dibine demir attı.