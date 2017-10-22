Alanyaspor Beşiktaş maçına hazırlanıyor

SÜPER Lig'in 9. haftasında Göztepe'ye konuk olan Aytemiz Alanyaspor, 87. dakikada 3-1 olan maçı muhteşem bir geri dönüş yaparak 3-3'e getirmiş ve 1 puanı kurtarmıştı. Taraftarlarının önünde en son 1 Ekim'de Gençlerbirliği ile karşılaşan ve 4-1'lik bir galibiyet alan turuncu yeşilliler, o tarihten bu yana yaptığı son iki Süper Lig maçını fikstüre göre deplasmanda oynamıştı. Cumartesi günü ağırlayacağı Beşiktaş maçıyla Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda tekrar boy gösterecek olan Aytemiz Alanyaspor, yaklaşık bir aylık aranın ardından taraftarlarıyla tekrar buluşmuş olacak.
TAM TAKIM MESAİ
Beşiktaş maçı hazırlıklarına dün başlayan Aytemiz Alanyaspor'da, Göztepe maçında forma giymeyen futbolcular 1,5 saat süren bir antrenman gerçekleştirdi. Bugün 17.30'da tam takım çalışacak olan turuncu yeşilliler, Beşiktaş mesaisini sürdürecek. Öte yandan, cumartesi günü oynanacak olan bu dev mücadelede Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nun dolması bekleniyor. Son şampiyon Beşiktaş'la oynanacak olan mücadeleye moralli çıkacak olan turuncu yeşilliler, dolu tribünler karşısında Beşiktaş'a sahayı dar etmenin planlarını yapıyor.
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