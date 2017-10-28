Alanyaspor Beşiktaş maçı öncesi 8 yönetici Alanya'da

SON haftalarda istediği sonuçları bir türlü alamayan Beşiktaş Alanya deplasmanında işi sıkı tutuyor. Siyah beyazlı kulüpte bu sezon ilk kez bir deplasmana 8 yönetim kurulu üyesi birden geldi. Kulüp Başkanı Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi (II. Başkan, İcra Kurulu Başkanı, Fulya Taşınmazlardan Sorumlu, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden Sorumlu), Ahmet Ürkmezgil (Genel Sekreter, Şan Ökten Tesisi'nden Sorumlu, İcra Kurulu Üyesi), Metin Albayrak (Futbol altyapı, yapılanma ve scouting’den sorumlu, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nden sorumlu, Yönetim Kurulu Sözcüsü), Hüseyin Mican (Kartal Yuvaları, İcra Kurulu Üyesi), Hakan Özköse (Pazarlama ve Sponsorluklar, Dernekler ve Taraftar ile Pendik Tesisi'nden Sorumlu), Şafak Mahmutyazıcıoğlu (Hukuk, Bakırköy Tesisi'nden Sorumlu, İcra Kurulu Üyesi) ve Erdal Karacan (Amatör Şubeler, Süleyman Seba Tesisi'nden Sorumlu) bugün akşam tribünde olacak.
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