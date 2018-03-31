Alanyaspor - Beşiktaş maçı bugün

SPOR Toto Süper Lig'e verilen milli ara dün akşam oynanan Sivasspor- Karabükspor maçıyla son buldu. Ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor da bugün İstanbul devi Beşiktaş'a konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını hafta boyunca sürdüren turuncu yeşilliler, dün sabah Alanya'da yaptığı antrenmanın ardından havayoluyla İstanbul'a giderek kampa girdi. Temsilcimizde cezalı oyuncu bulunmazken, hafif sakatlığı bulunan Remy Riou, Berkan Emir ve Birol Parlak'ın bugünkü maçta oynamayacağı öğrenildi. Beşiktaş'ta da sakat futbolcu yok. Ancak siyah beyazlı ekipte Medel, Adriano ve Quaresma cezalı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek.

BU KEZ OLACAK

Süper Lig'de daha önce 3 kez karşılaştığı Beşiktaş'tan henüz puan alamayan Aytemiz Alanyaspor, bugünkü maçtan puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Zirve takibini sürdüren rakibine şampiyonluk yolunda darbe vurmak isteyen turuncu yeşilliler, ligin altındaki tehlikeli bölgeden de hızla uzaklaşmak istiyor. Turuncu yeşilli takımın başında 3 maçta 7 puan alarak dikkat çeken Teknik Direktör Mesut Bakkal, hem oyuncularına hem de kendine güvendiğini söyledi. Maçta Beşiktaş'ın favori olduğuna dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Rakibimiz favori olabilir ama maçı her zaman favori kazanmaz. İstanbul'a Beşiktaş'ı yenmek için geldik. Alanya'ya mutlu dönmek istiyoruz" dedi.

SERİYE SON VERELİM

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşısında Süper Lig'de iç sahadaki namağlup serisini sürdürmeye çalışacak. Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 39 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 39 karşılaşmada 32 galibiyet ve 7 beraberlikle 103 puan topladı. Söz konusu 39 maçın 32'sini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 25 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.