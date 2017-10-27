Alanyaspor - Beşiktaş karşılaşması bugün

LİGDE 11 puanla 10. basamakta yer alan Aytemiz Alanyaspor, bugün bir Süper Lig devini daha ağırlayacak. Avrupa'da 3'te 3 yapan ancak ligde aynı performansı gösteremeyen ve 4 haftadır galibiyet hasreti çeken Beşiktaş, bugün turuncu yeşilli temsilcimize konuk olacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği mücadelede Şimşek kazanmak için sahada olacak. Aytemiz Alanyaspor'da sakatlıkları bulunan M'Billa ve Maniatis bugün tribünde olacak. Cezası biten Tzavellas'ın ise ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
SUSİC'İN PLANI HAZIR
Aytemiz Alanyaspor'un konuğu Beşiktaş'ta ise Caner Erkin dışında eksik bulunmuyor. 6 maç ceza alan Caner Erkin'in yerine bugün Necip Uysal'ın sahada olması bekleniyor. Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic'in bu maç için özel bir taktik belirlediği ve dün akşam basına kapalı yapılan son antrenmanda defalarca uygulattığı öğrenildi. Susic'in ayrıca Quaresma, Babel ve Cenk Tosun üçlüsünün hızını kesmek için özel önlem aldığı gelen bilgiler arasında.
RA (takım)
Aytemiz Alanyaspor, bu akşam Süper Lig'in son şampiyonu olan Beşiktaş'ı ağırlayacak.
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