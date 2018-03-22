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22 Mart Günlük Burç Yorumu

Alanyaspor Beşiktaş'a bileniyor

Spor Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını bu sabah yapılan antrenmanla sürdürdü

Alanyaspor Beşiktaş'a bileniyor

Spor Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını bu sabah yapılan antrenmanla sürdürdü

22 Mart 2018 Perşembe 15:16
Alanyaspor Beşiktaş'a bileniyor
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TEKNİK Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenman ısınma koşuşuyla başladı. Futbolcular daha sonra antrenman sahasında müzik eşliğinde patlayıcı kuvvet içeren istasyon çalışması yaptı. Antrenman sonunda yapılan esneme hareketleri sırasında turuncu yeşilliler oyun havası eşliğinde eğlendi. Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına bugün saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Son Güncelleme: 22.03.2018 15:26
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAytemiz AlanyasporSüper LigSpor Toto
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