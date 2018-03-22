Alanyaspor Beşiktaş'a bileniyor

TEKNİK Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenman ısınma koşuşuyla başladı. Futbolcular daha sonra antrenman sahasında müzik eşliğinde patlayıcı kuvvet içeren istasyon çalışması yaptı. Antrenman sonunda yapılan esneme hareketleri sırasında turuncu yeşilliler oyun havası eşliğinde eğlendi. Aytemiz Alanyaspor , hazırlıklarına bugün saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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