Alanyaspor beraberlikle veda etti

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 2018-2019 sezonunun son maçında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşmanın henüz başı sayılabilecek olan 6. dakikada Edin Visca'nın kafa vuruşunda top, önce direğe sonra da Ufuk Ceylan'a çarparak ağlara gitti ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Aytemiz Alanyaspor bu golü 10 dakika sonra Fernandes ile cevap verdi. 16. dakikada sağ kanatta kazanılan taç atışında Cenk Ahmet topu içeriye ortaladı ve iyi yükselen Junior Fernandes 1 puanı getiren golü kaydetti.

EMRE BEKİR İLK KEZ

Alanyaspor'da 78. dakikada kaleci Mert Günok ile çarpışan Nsakala talihsiz bir şekilde dizinden sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Nsakala'nın yerine ise turuncu yeşilli ekibin U21 takımı oyuncuların Emre Bekir girdi. Başakşehir maçının 17 kişilik kadrosunda kendine yer bulan genç oyuncu Emre Bekir, 78. dakikada oyuna girerek ilk defa bir Süper Lig maçında forma giymiş oldu.

MAÇIN KARNESİ

STAD: Fatih Terim Stadyumu

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Ali Saygın Ögel, Deniz Caner Özaral

BAŞAKŞEHİR: Mert 6 (Dk.85 Volkan), Clichy 6, Kudryashov 6, Çaiçara 6, Visca 6, Elia 5, İrfan Can 5 (Dk.89 Soner), Mahmut 6, Gökhan 5, Bajic 6, Napoleoni 5 (Dk.65 Robinho 5)

ALANYASPOR: Ufuk 5, Cenk Ahmet 6, Welinton 6, Caulker 6, Nsakala 6 (Dk.78 Emre Bekir 4), Ceyhun 6, Ozan 6, Villafanez 6 (Dk.81 Hasan), Efecan 6, Fernandes 6 (Dk.72 Obi), Cisse 5

GOLLER: Dk.6 Ufuk Ceylan (kk) (Medipol Başakşehir), Dk.16 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

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MAÇTAN DAKİKALAR

3' Villafanez'in derinlemesine pasıyla ceza alanı içinde savunma arkasında topu alan Cisse istediği kontrolü yapamayınca Başakşehir savunması araya girdi ve tehlikeyi önledi.

6' Sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Clichy ortaladı, kale alanı içinde gerilerden gelen Visca'nın kafa vuruşunda üst direkten dönen top kaleci Ufuk'a çarpıp içeriye doğru gitti. Ufuk'un tokatladığı topun çizgiyi geçtiği belirtildi: 1-0

16' Sağ kanattan kullanılan taç atışı sonrası Cenk Ahmet'in içeriye ortaladığı topa arka direkte Fernandes nefis yükseldi ve direk dibinden topu ağlara yolladı: 1-1

İlk yarı karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.

47' Fernandes'in ara pasıyla Villafanez bir anda pozisyona girdi ancak penaltı noktası üzerinden düşerken yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

67' Alanyaspor'un atağında tek pasların ardından sağ çaprazda topla buluşan Cisse'nin çaprazdan şutunda kaleci Mert topu güçlükle kornere çeldi.

68' Alanyaspor bu dakikada gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Caulker kafayı vurdu, kaleci Mert direk dibinden topu çıkardı.

78' Alanyaspor yine duran toptan etkili oldu. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Caulker ön direkte kafayı vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

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MAÇTAN NOTLAR

- Karşılaşma futbola uygun bir zeminde ve yaklaşık bin civarında futbolseverin önünde oynandı.

- Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve çok sayıda turuncu yeşilli yönetici, mücadeleyi protokol tribününden takip etti.

- Aytemiz Alanyaspor'un altyapısından yetişen ve maçın 17 kişilik kadrosunda kendine yer bulan genç futbolcu Emre Bekir, 78. dakikada sakatlanan Nsakala'nın yerine oyuna dahil oldu ve ilk kez bir Süper Lig maçında forma giydi.

- Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'deki 3. yılında 40 puan barajını ilk kez aştı ve ligi 44 puanla tamamladı.

- Turuncu yeşillileri deplasmanda sadece 3 taraftar 90 dakika boyunca destekledi.



Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2019, 23:31